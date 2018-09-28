Минфин нарастит расходы бюджета, несмотря на сокращение займов

ДУШАНБЕ, 28 сен — РИА Новости. План по привлечению внутренних займов РФ на 2018 год будет существенно снижен, но без ущерба для расходных обязательств бюджета; они будут даже увеличены за дополнительных ненефегазовых доходов и внутреннего перераспределения средств, сэкономленных по отдельным статьям, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Это будет существенное снижение. Вы видите, что мы не выходим уже третий раз на рынок, поэтому будем замещать это остатками и бюджетными ресурсами, без ущерба для выполнения расходных обязательств", — сказал он, отвечая на вопрос о возможном сокращении программы внутренних займов РФ на текущий год.

Правительство РФ, по его словам, в октябре рассмотрит поправки в бюджет текущего года. "В принципе там будет процесс рассмотрения синхронизирован с рассмотрением основного бюджета на 2019-2021 годы, потому что многие вопросы, которые где-то не вошли в бюджет 2019 года, могут быть решены поправками текущего", — пояснил он.

При этом Минфин планирует даже увеличить расходы бюджета на текущий год, однако Силуанов не уточнил, насколько и о каких именно расходах идет речь. "Расходы будут увеличиваться за счет ненефтегазовых доходов, и будет еще и внутреннее перераспределение за счет экономии", — заявил он.

Он подчеркнул, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные казной от высоких цен на нефть, власти тратить не планируют. Как и предусмотрено бюджетным правилом, они будут в полном объеме направляться на пополнение резервов.

"Нет, конечно. У нас будет достаточно ненефтегазовых доходов и внутренних ресурсов по перераспределению. Бюджетное правило в полном объеме сохранится, несмотря на то, что мы в этом году снизим плановые значения по привлечению заимствований на внутреннем рынке", — сказал он, отвечая на вопрос об использовании нефтегазовых доходов в текущем году.