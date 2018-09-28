В Тюменской области планируют открыть более 40 производств за пять лет

ТЮМЕНЬ, 28 сен — РИА Новости. Более 40 производств с общим объемом инвестиций свыше 500 миллиардов рублей планируют открыть в Тюменской области в ближайшие пять лет, что позволит создать около четырех тысяч рабочих мест, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Мы создаем комфортные условия для ведения бизнеса. Любой, кто готов реализовывать инвестиционный проект, даже небольшой, но при этом создавать рабочие места, получит поддержку", — привел собеседник агентства слова губернатора Александра Моора.
Глава региона добавил, что в Тюменской области будут сохранены прежние меры поддержки бизнеса, такие как компенсация первоначального взноса по лизингу и льгота по налогу на имущество тем, кто проинвестировал в бизнес более 300 миллионов рублей. В ближайшее время также будут введены новые меры поддержки.
Он напомнил, что в 2017 году в Тюменской области снизили ставку для IT-компаний, которые выбрали объектом налогообложения доходы — до 1%. Это уникальная налоговая льгота, вдобавок к которой можно арендовать помещение в технопарке по ставке один рубль за квадратный метр. Также в области снизили размеры потенциально возможного годового дохода в отношении 44 видов деятельности.