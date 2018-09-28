Центробанк стал владельцем АТБ, заплатив 9 миллиардов рублей за его акции

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Банк России приобрел допэмиссию санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка на 9 миллиардов рублей и стал владельцем свыше 99,9% его акций, сообщается на сайте регулятора.

Согласно плану санации АТБ, Банк России планировал докапитализировать кредитную организацию на 9 миллиардов рублей, а в дальнейшем продать инвестору.

"Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций "Азиатско-Тихоокеанского банка" (публичное акционерное общество). Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Азиатско-Тихоокеанского банка", — говорится в сообщении.

Банк России в апреле взял АТБ на санацию через ФКБС, при этом мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводился. В мае зампред Банка России Василий Поздышев в интервью РИА Новости сообщил, что ЦБ допускает продажу санируемого банка на конкурсной основе до конца 2018 года.

Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших и социально значимых региональных банков Сибири и Дальнего Востока. По данным РИА Новости, АТБ на 1 июля занимал 62-е место по величине активов среди российских банков с показателем в 114,1 миллиарда рублей.