"Совкомфлот" хочет увеличить заказ танкеров на СПГ на "Звезде" к 2030 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 сен — РИА Новости. "Совкомфлот" намерен увеличить объем заказов танкеров на сжиженом природном газе на судостроительном комплексе "Звезда" до 10 до 2030 года, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора "Совкомфлота" Евгений Амбросов.

"В горизонте до 2030 года в наших планах увеличить количество танкеров на СПГ-топливе, заказанных на верфи "Звезда", до десяти единиц", — сказал он в кулуарах конференции "Нефть и газ Сахалина-2018".

По его словам, эти суда постепенно станут ядром "зеленого" флота компании, значительная доля которого будет построена в России.

Амбросов напомнил, что в сентябре во Владивостоке "Совкомфлот" подписал пакет соглашений, предусматривающий заказ на ССК "Звезда" Приморского края, при финансовой поддержке группы ВЭБ, серии крупнотоннажных танкеров, использующих газомоторное топливо (СПГ) в качестве основного, с последующей эксплуатацией этих судов на долгосрочной основе в экспортных программах "Роснефти".

В сентябре в рамках Восточного экономического форума "Роснефть", ССК "Звезда", ООО "Арктик Лизинг" (входит в группу "ВЭБ-Лизинг") и ООО "СКФ Эко" (входит в группу "Совкомфлот") заключили ряд контрактов по строительству двух нефтеналивных танкеров нового поколения типа "Афрамакс", использующих СПГ в качестве топлива, с их последующим долгосрочным фрахтованием. Танкеры будут поставлены заказчику в 2022 году и будут эксплуатироваться под российским флагом.

В сентябре 2017 года "Совкомфлот", "Роснефть", ГТЛК и ССК "Звезда" подписали пакет соглашений, которые предусматривают строительство пяти нефтеналивных танкеров типоразмера "Афрамакс" и их последующую эксплуатацию. Таким образом, сейчас "Совкомфлот" заказал на "Звезде" строительство семи танкеров.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается консорциумом "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка в городе Большой Камень на базе дальневосточного завода "Звезда". Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства офшорной морской техники.