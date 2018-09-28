Аграрии Тюменской области собрали более миллиона тонн зерна

ТЮМЕНЬ, 28 сен — РИА Новости. Аграрии Тюменской области на сегодняшний день собрали один миллион тонн зерна при урожайности 22 центнера с гектара, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Выращенный и собранный урожай — это результат профессионализма, ответственности каждого работника агропромышленного комплекса и четкой организации работы в хозяйствах региона. Благодаря вашим общим усилиям успешно преодолен знаковый рубеж", — привел собеседник агентства слова губернатора Тюменской области Александра Моора.

Он добавил, что работа по уборке зерновых и зернобобовых культур в Тюменской области продолжается. Сегодня в полях работает более 380 хозяйств региона. Наиболее близки к завершению уборочной страды аграрии Упоровского района — им осталось обмолотить 4% зерновых культур. Также уверенно идут к финишу Тюменский, Нижнетавдинский и Ярковский районы, здесь убрано около 90% урожая.

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