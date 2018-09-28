Презентационная зона Татарстана появится в технопарке в Яньтае

КАЗАНЬ, 28 сен — РИА Новости. Китайско-российский технопарк в зоне высоких технологий города Яньтай разместит на своей территории площадку с презентацией промышленного и инновационного потенциала Татарстана, сообщает пресс-служба главы российского региона Рустама Минниханова по итогам его встречи с руководством технопарка.

Минниханов находится в КНР с двухдневной рабочей поездкой, в ходе которой посещает четыре города – Цзинань, Циндао, Яньтай и Тяньцзинь. В рамках поездки состоялись встречи с представителями руководства провинции Шаньдун, участие в бизнес-форуме "Татарстан-Шаньдун", посещение компании по производству тяжелых и средних грузовиков Sinotruk, встреча с руководством компании Haier и знакомство с работой "умного" завода в индустриальном парке Haier. Запланировано также посещение производства китайской химической компании Wanhua Chemical.

"Китайско-российский технопарк в зоне высоких технологий города Яньтай (КНР) посетил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов… В ходе разговора китайская сторона выразила готовность создать на территории технопарка специальную площадку с презентацией промышленного и инновационного потенциала республики Татарстан", — говорится в сообщении.

Глава республики, как отмечается, предложил организовать аналогичную экспозицию китайско-российского технопарка в Казани.

На встрече с руководством технопарка Минниханов отметил высокий уровень работы и инновационный потенциал научно-технического комплекса. Он подчеркнул, что в Татарстане также уделяется большое внимание развитию технопарков, а потому республика заинтересована в сотрудничестве.

Китайско-российский технопарк создан в 1998 году и формирует модель бизнес-инкубации путем устойчивого сотрудничества с Россией и странами СНГ в следующих сферах: использование и создание новых материалов, биоинженерия, интеграция электронных и механических систем, высокоэффективное сельское хозяйство и других. Технопарк является государственным технологическим бизнес-инкубатором. Здесь насчитывается более 120 малых и средних предприятий. За все время резиденты подали свыше 60 патентных заявок, подписали более 10 международных научно-технических соглашений. В технопарке создано 800 рабочих мест.

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