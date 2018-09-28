Депутат прокомментировал идею предоставления молодежи льготных кредитов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Появление в России льготных кредитов для молодежи по ставке 2% — позитивная инициатива, однако вряд ли осуществимая в текущих экономических реалиях, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил главе Банка России Эльвире Набиуллиной создать для молодежи до 30 лет систему льготных кредитов по минимальной ставке в 2%. Текст обращения политика имеется в распоряжении РИА Новости.

"Я за молодежь, лучше им кредит выдавать вообще по нулевой ставке, но нужно при этом указать источник, который мог бы обеспечить такие ставки для молодых людей, чтобы они могли, например, купить квартиру, используя ипотечный кредит. Такие идеи звучат позитивно и правильно, но все должно опираться на реалии экономики. Лучше всего всем давать по 2%, молодежи под ноль. Но при этом я всегда задаюсь вопросом, где взять дешевые деньги. Если бы это было так просто, уже бы давно это сделали. В том числе Центральный банк это бы уже давно реализовал", — прокомментировал Аксаков.

Ведущий методолог "Эксперт РА" Юрий Беликов в свою очередь полагает, что на текущем этапе развития банковской системы РФ подобные инициативы экономически нецелесообразны. Аналитик добавил, что подобные льготные программы кредитования есть на Западе в развитых банковских системах, однако экономические условия при этом таковы, что для банков такие кредиты обычно являются безубыточными.