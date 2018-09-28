Путин примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в центральной панельной дискуссии международного форума "Российская энергетическая неделя", сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве 3-6 октября.

"Сейчас ведется активная подготовка к "Российской энергетической неделе". Состоятся очень интересные дискуссии в рамках этой энергетической недели. Мы ожидаем также, что в центральной панельной дискуссии этого мероприятия примет участие и президент Путин. Ожидается очень широкое международное представительство, поэтому ожидаем, что это будет достаточно интересно с точки зрения содержательности мероприятия", — сказал Песков.