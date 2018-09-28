В Свердловской области заработал первый бизнес-инкубатор

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 сен — РИА Новости. Производственный процесс в пятницу официально начат в первом бизнес-инкубаторе Свердловской области — индустриальном парке "Богословский" в городе Краснотурьинск, сообщает департамент информполитики губернатора региона.

"В индустриальном парке "Богословский" в Краснотурьинске 28 сентября официально начат производственный процесс. Создание и развитие индустриального парка "Богословский" – один из ключевых проектов губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, направленный на снижение монозависмости Среднего Урала. Первый уральский бизнес-инкубатор уже заполнен на 100%. На площадях 1,5 тысячи квадратных метров построено современное здание, оснащенное всей необходимой инфраструктурой для работы промышленных предприятий", — говорится в сообщении.

Создание индустриального парка в Краснотурьинске профинансировано федеральным фондом развития моногородов в размере 633,1 миллиона рублей. Еще 349,2 миллиона рублей было предоставлено из бюджета Свердловской области. В индустриальном парке действуют особые административно-правовые условия и налоговые льготы для бизнеса, обусловленные статусом ТОР (территория опережающего развития), который Краснотурьинск получил в 2016 году.

"Налоговые льготы, которые сегодня могут применять инвесторы при создании новых производств на территории Краснотурьинска, связанные с получением статуса территории опережающего социально-экономического развития, становятся большим подспорьем для их развития", – приводятся в сообщении слова первого вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова.

Непосредственно в новом здании начинает производственную деятельность ООО "КапРемМоторс" – компания из Краснотурьинска, которая представляет собой сервисный центр по обслуживанию и капитальному ремонту газотурбинных двигателей и передвижных автоматизированных электростанций, используемых в нефтегазодобывающем секторе для генерации энергии в условиях Крайнего Севера.

ООО "Бэнефит" (Москва) производит запорную арматуру, металлоконструкции и трубную продукцию. На площадях производственного бизнес-инкубатора компания намерена разместить сборочный цех, а впоследствии построить в индустриальном парке "Богословский" новый завод с полным циклом производства запорной арматуры.

В настоящее время Корпорация развития Среднего Урала планирует строительство второй очереди индустриального парка "Богословский" с учетом потребностей будущих резидентов. Заявки уже поступают, отмечает департамент.

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