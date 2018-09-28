В Оренбуржье открыли движение на участке автодороги Обход Оренбурга

ОРЕНБУРГ, 28 сен — РИА Новости. В Оренбургской области открылось движение на участке автодороги Обход Оренбурга — крупнейшем объекте дорожной сети региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства области.

По его словам, 12-километровый участок трассы является частью так называемого Нового Шелкового пути — трансконтинентальной автомагистрали "Западная Европа-Западный Китай", строящейся по инициативе Китая в партнерстве с Россией и Казахстаном.

Строительство объекта было начато осенью 2015 года и осуществлялось полностью на средства федерального бюджета. На строительство дороги было направлено более четырех миллиардов рублей.

"Таких дорог в области не строили с конца 80-х годов. Открытие движения по новой трассе позволило вывести транзитный транспорт за пределы городской черты и снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, а автомобильное сообщение с Республикой Казахстан сделало более скоростным", — сказал собеседник агентства.

Выступая на церемонии открытия участка автодороги Обход Оренбурга, губернатор области Юрий Берг отметил, что магистраль является стратегическим объектом инфраструктуры не только для региона, но и для всей страны.

"Она (магистраль) открывает новые перспективы развития межгосударственного взаимодействия России и Казахстана", — сказал глава региона.

По словам присутствовавшего на церемонии полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова, Обход Оренбурга ликвидирует транспортный разрыв на федеральной трассе, входящей в состав международного транспортного маршрута "Западная Европа-Западный Китай".

"Транспортный коридор, соединяющий Европейский союз, Россию, Казахстан, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии, имеет стратегическое значение для интеграции национальных транспортных сетей, развития международного обмена и регионального сотрудничества, создания единого рыночного и экономического пространства", — сказал Комаров.

В пресс-службе добавили, что в перспективе запланировано строительство еще почти девяти километров участка Обхода Оренбурга до автомобильной дороги Оренбург — Илек — граница Республики Казахстан, что позволит замкнуть транспортное кольцо вокруг Оренбурга.

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