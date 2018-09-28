АЭРОПОРТ ВНУКОВО, 28 сен — РИА Новости. Авиакомпания-лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") улучшила прогноз по перевозкам пассажиров в 2018 году до не менее 7 миллионов человек, следует из слов ее генерального директора Андрея Калмыкова.

Калмыков в марте текущего года говорил, что "Победа" рассчитывает в 2018 году перевезти более 6 миллионов пассажиров.

"Впервые за всю историю полетов "Победа" обслужила 5 миллионов пассажиров до истечения года. Всего в 2018 году планируется перевезти не менее 7 миллионов человек – на 50% больше прошлогоднего показателя", — сообщил Калмыков в пятницу на мероприятии, посвящённом пятимиллионному пассажиру лоукостера с начала года.

"Победа" базируется в московском аэропорту "Внуково". За 2017 год авиакомпания перевезла 4,6 миллиона пассажиров. Чистая прибыль "Победы" по МСФО за первое полугодие 2018 года упала более чем в 1,5 раза, до 175 миллионов рублей, выручка перевозчика выросла почти в 1,7 раза, до 13,7 миллиарда рублей. Парк "Победы" в июле состоял из 19 Boeing 737-800. К концу 2019 года перевозчик планировал расширить флот до 30 судов.