Зябкина: транспортный форум в Сочи должен стать площадкой инноваций

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Международный транспортно-логистический форум "PRO//Движение.1520" в Сочи должен стать площадкой для обсуждения вопросов стратегического развития ОАО "РЖД" и инноваций в железнодорожной отрасли в целом с учетом смены технологического уклада и процесса цифровизации экономики, считает президент Некоммерческого партнерства защиты интересов грузовладельцев в сфере железнодорожного транспорта Алена Зябкина.

Форум, который в этом году приурочен к 15-летию со дня образования ОАО, пройдет в Сочи 1-3 октября. Он будет поделен на "День Стратегий" и "День дискуссий", в каждый из которых пройдут пленарные и стратегические сессии, круглые столы, будут работать зоны деловых переговоров. Участниками форума станут представители транспортной отрасли России, стран СНГ и Евросоюза, российских органов власти, банковского и инвестиционного секторов, ведущие ученые, инженеры и изобретатели.

"Хотелось бы, чтобы площадка стала площадкой инноваций, где презентуются, обсуждаются новые, интересные, возможно, нестандартные и даже самые необычные идеи, направленные на развитие железнодорожной отрасли, ОАО "РЖД" в соответствии с духом времени, со сменой технологического уклада и процессом цифровизации экономики", — сказала Зябкина РИА Новости.

По ее мнению, достижением ОАО "РЖД" за прошедшие 15 лет стала трансформация компании из диктующего условия монополиста в крупного игрока рынка, заинтересованного в привлечении дополнительных грузов, выполнении своих обязательств, обсуждении и выработке общих технологических и бизнес-решений вместе с участниками перевозочного процесса.

В числе стратегических направлений, которые грузовладельцы считают необходимым обсудить на форуме с представителями "РЖД" и другими участниками рынка, Зябкина назвала создание цифровых клиентских сервисов, "цифрового будущего", в котором участник перевозочного процесса "нажатием одной кнопки сможет видеть свои бизнес-процессы и в оперативном режиме принимать управленческие решения в сфере логистики".

Как сообщили в пресс-службе форума, в Сочи предполагается рассмотреть широкой круг вопросов, касающихся будущего мировой транспортной системы, международного сотрудничества, зеленых технологий и энергоэффективности, производительности труда. Отдельный поток деловой программы будет посвящен теме эффективности пассажирских перевозок сервиса для пассажиров. В рамках другой деловой программы участники форума обсудят цифровые решения и транспорт будущего: от его роли в формировании цифровой экономики до внедрения IT-инноваций на транспорте и в логистике.