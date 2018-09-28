АСВ назвало сроки начала выплат вкладчикам "Банка торгового финансирования"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии московского "Банка торгового финансирования" (БТФ) начнутся не позднее 12 октября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся не позднее 12 октября 2018 года… Для оперативного приема заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления агентства такие банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 4 октября", — говорится в сообщении.

Банк России с 28 сентября отозвал лицензию у БТФ в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По данным регулятора, бизнес-модель банка в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 45% от кредитного портфеля. Кредитование данных заемщиков привело к образованию на балансе банка значительного объема неработающих активов.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября занимал 292-е место в банковской системе РФ.