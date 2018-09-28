Первый глава РЖД: систему грузотарифов нужно продолжать корректировать

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Система грузовых тарифов РЖД корректировалась и требует дальнейшего пересмотра, считает занимавший пост главы министерства путей сообщения (МПС, предшественник ОАО "РЖД") и первый глава РЖД Геннадий Фадеев.

"Прейскурант 10-01 корректировали, но он и дальше требует изменений",- сообщил Фадеев в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что изменилась география взаимодействия предприятий и стоимость грузов.

"Другие виды транспорта забрали на себя очень много дорогостоящих грузов. Низкодоходные грузы легли на плечи железной дороги и т.д. Это очень сложный процесс, который должен быть хорошо изучен и претворён в соответствующий прейскурант, который устраивал бы все стороны. Никто не должен проигрывать. Его надо в корне пересматривать", — пояснил первый глава РЖД.

Читайте полный текст интервью Геннадия Фадеева >>