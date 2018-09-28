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Экономика

Ритейл предложил включить в маркировку сигарет данные о максимальной цене

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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПродажа сигарет. Архивное фотоПродажа сигарет. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские торговые сети предлагают включить данные о максимальной розничной цене сигарет в код маркировки, которая сейчас наносится на табачную продукцию в рамках эксперимента, следует из протокола совещания по вопросу маркировки, который имеется в распоряжении РИА Новости, а также комментариев представителей ритейлеров.

Демонстрация цифровой маркировки на табачной продукции, позволяющей покупателю проверить подлинность товара, на фабрике Филип Моррис Ижора. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Цифровая маркировка сигарет: что дает и сколько стоит

Эксперимент по маркировке табачной продукции стартовал в России 15 января. В ходе проекта отрабатывается маркировка сигарет и папирос. Эксперимент должен проверить эффективность механизма маркировки для обеспечения подлинности продукции, а также для противодействия ввозу в РФ контрафакта. Оператором информационной системы в рамках проекта выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Пачки сигарет в ходе эксперимента маркируются двухмерным кодом в формате Data Matrix. Штрих-код содержит информацию, которая может подтвердить подлинность продукции: наименование марки сигарет, дата, место и время производства пачки. Покупатели могут отсканировать штрих-код и получить информацию о пачке при помощи мобильного приложения.

В эксперименте по маркировке участвуют, в частности, ведущие производители табачной продукции — компании Japan Tobacco International (JTI), Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) и Imperial Tobacco.

Расширение информации в коде

В начале сентября состоялось совещание по вопросам маркировки и мониторинга оборота табачной продукции средствами идентификации в РФ. Согласно протоколу совещания, в нем участвовали представители Минпромторга, ЦРПТ, Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети), Союза независимых сетей РФ.

Сигареты киоске. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В совещании также приняли участие представители табачных компаний и ведущих ритейлеров. Участники совещания отметили успешность первого этапа эксперимента по маркировке табачной продукции, а также необходимость увеличения оборота маркированных изделий и расширения списка участников пилотного проекта.

Кроме того, участники эксперимента высказали предложение "о необходимости включения в код маркировки сведений о максимальной розничной цене табачной продукции". Максимальная розничная цена (МРЦ) — это цена, выше которой одна пачка табачных изделий не может быть продана потребителю. МРЦ наносится на каждую пачку сигарет, ее устанавливают производители табачной продукции.

Источник РИА Новости сообщил, что это предложение поступило от представителей ритейлеров. Председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков подтвердил, что инициатива исходила от одного из лидеров розничной торговли.

"Указание максимальной розничной цены позволит автоматизировать процесс контроля такой цены на кассе. Сейчас это делается вручную кассиром, занимает время и не исключает ошибок. Наличие машиночитаемого кода с максимальной розничной ценой позволит устранить человеческий фактор и автоматизировать процедуру продажи", — пояснил он.

Удобство учета

Крупнейшие российские ритейлеры, опрошенные РИА Новости, заинтересованы во внедрении новой возможности.

Сотрудник пограничной службы. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Это позволит автоматизировать проверку МРЦ на кассе, которая сегодня производится в ручном режиме: кассир после сканирования штрих-кода сигаретной пачки должен проверить МРЦ, указанную на упаковке, и подтвердить цену дополнительным нажатием клавиши на клавиатуре кассы", — сказал представитель X5 Retail Groul (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель").

"Это замедляет обслуживание покупателей и не исключает ошибок, вызванных человеческим фактором. Нанесение машиночитаемого кода позволит увеличить скорость и качество обслуживания покупателей", — добавили в X5.

"Считаем, что наличие этих сведений в коде позволит снизить нагрузку на системы по хранению мастер-данных, их обороту и обслуживанию, повысить уровень автоматизации учетных процессов", — отметили в свою очередь в пресс-службе сети "Магнит".

Там указывают, что сейчас одна и та же табачная продукция может иметь разную МРЦ, которая может меняться от одной партии к другой. "В результате при продаже табака кассир вынужден в ручном режиме выбирать из списка соответствующую партию", — сказали в пресс-службе "Магнита".

"Наличие информации об МРЦ в маркировке позволит исключить ошибки, в том числе обусловленные человеческим фактором. Кроме того, благодаря этому упростится механизм контроля на кассе, так как взаимодействие с учетными системами сети не потребуется", — заключили в компании.

Директор по корпоративным коммуникациям "Ашан Ритейл Россия" Мария Курносова сообщила, что "Ашан" также поддерживает возможность включения в код маркировки данных о МРЦ. "Это поможет нам внутренне контролировать продажи товара, не допуская нарушений закона не только на организационном, но и на программном уровне", — отметила она.

Мнения производителей разделились

По словам директора департамента по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Георгия Соустина, предложение включить сведения о МРЦ в машиночитаемый код маркировки представляется интересным, если его рассматривать в совокупности с автоматизацией уплаты акциза с пачки сигарет и с уходом от бумажных специальных марок.

"При этом оба этих нововведения требуют изменений в законодательство, поскольку сейчас и нанесение МРЦ, которую может прочитать потребитель, на саму пачку, и наличие специальной марки предусмотрено федеральным законом", — указал он.

Вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России Сергей Слипченко приветствовал идею включения в код маркировки сведений о МРЦ.

"Это потенциально позволило бы включить всю информацию о продукте в цифровую матрицу, и соответственно, оптимизировать, и возможно, исключить в дальнейшем использование дублирующей информации на пачке. Со своей стороны мы изучаем все технические стороны данного процесса, чтобы дать максимально объективную оценку эффективности данного технического решения", — сказал он.

В свою очередь вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Головко отметил, что давать оценку этой инициативе пока преждевременно. "Этот вопрос не входит в число задач второго этапа пилотного проекта. Сейчас нанесение информации о максимальной розничной цене на пачке предусмотрено положениями технического регламента на табачную продукцию", — напомнил он.

Руководитель отдела по противодействию нелегальной торговле табачными изделиями "БАТ Россия" (российская структура BAT) Максим Курганский сообщил, что, в соответствии с методикой проведения эксперимента, данные об МРЦ передаются в информационную систему маркировки в онлайн-режиме. "Внесение МРЦ в код маркировки мы считаем избыточным", — сказал Курганский.

"Не стоит забывать о создании национального каталога — единой платформы, где будет содержаться вся необходимая информация о любом продукте. Таким образом, должно быть принято оптимальное решение, которое позволит избежать дублирования, но при этом будет удовлетворять потребности всех участников рынка и законодателя", — добавил он.

Минпромторг готов к обсуждению

В пресс-службе Минпромторга РФ (обеспечивает координацию и мониторинг пилотного проекта по маркировке) сообщили, что министерство совместно с отраслью и ключевыми ведомствами рассматривает данное предложение.

"По итогам можно будет дать оценку целесообразности включения МРЦ в код маркировки", — сказали в министерстве.

"ЦРПТ технически готов обеспечить включение информации в код маркировки о максимальной розничной цене табачной продукции, если участники рынка вместе с регулятором по итогам обсуждения придут к мнению о целесообразности данного предложения", — сказали РИА Новости, в свою очередь, в пресс-службе Центра.

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