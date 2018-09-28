Счетная палата: доля малого бизнеса в ВВП может не достичь 40% к 2024 году

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Поставленная президентом РФ цель увеличения доли малого бизнеса в ВВП России до 40% к 2024 году может быть не достигнута, говорится в заключении Счетной платы РФ по итогам анализа осуществления мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2014-2017 годах.

Аудиторы отмечают, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года поставил цель по увеличению вклада малого предпринимательства в ВВП страны к 2024 году с нынешних 20% до 40%, с занятостью в сфере МСП на уровне 25 миллионов человек.

Вместе с тем утвержденная правительством стратегия развития малого и среднего предпринимательства на период до 2030 года предусматривает увеличение доли малых и средних предприятий в ВВП на 1% в год. "Предусмотренный стратегией развития МСП ориентир на ежегодный прирост показателя на 1% создает риск недостижения поставленной цели", – предупреждают аудиторы.

Цели, поставленные на предшествующие годы, по данным Счетной палаты, выполнены не были. За период 2015-2017 годов количество субъектов МСП в России выросло с 4,5 до 6 миллионов, однако темпы прироста за последний год замедлились. Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве по состоянию на начало января текущего года составляла 19,3 миллиона человек, тогда как президент ставил цель – довести ее к 2018 году до 20 миллионов человек.

Общий анализ различных направлений поддержки МСП за последние пять лет показал, что эта поддержка слишком разрозненна и практически не имеет влияния на темпы роста малого предпринимательства.

Более того, по данным Счетной палаты, статистический показатель, отражающий вклад МСП в ВВП России, вообще не формируется Росстатом и отсутствует в официальной статистике. "Вместо него Минэкономразвития России использует непубликуемый показатель "Доля валовой добавленной стоимости МСП в ВВП", рассчитываемый Росстатом с временным лагом около года после завершения отчетного периода. Указанный показатель составил: в 2014 году — 19%, в 2015 году — 19,9%, в 2016 году — 21,6%, данные за 2017 год отсутствуют", — говорится в документе.

Аудиторы также отмечают, что Росстат не формирует данных и по региональным показателям, "что не позволяет оценить роль каждого субъекта Российской Федерации в достижении указанного показателя и оценить его динамику как в регионе, так и в целом по РФ".