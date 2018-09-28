ЦБ отозвал лицензию у московского "Банка торгового финансирования"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Банк России с 28 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Банка торгового финансирования" (БТФ), говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, а также принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"Бизнес-модель АО КБ "БТФ" в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц. Ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 45% от кредитного портфеля. Кредитование данных заемщиков привело к образованию на балансе банка значительного объема неработающих активов, включая недвижимое имущество, учтенное по завышенной стоимости", — говорится в сообщении.

Объективное отражение стоимости принадлежащих банку объектов недвижимости по требованию надзорного органа выявило существенное ухудшение финансовых показателей, добавляет ЦБ. Кроме того, банк систематически проводил непрозрачные для надзорного органа сделки, направленные на сокрытие реального объема принимаемых кредитных рисков и обеспечение формального соблюдения пруденциальных норм деятельности.

Регулятор шесть раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении "Банка торгового финансирования" меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 сентября занимал 292-е место в банковской системе РФ.