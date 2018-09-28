Первый глава РЖД рассказал о своем отношении к Hyperloop

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Система Hyperloop является идеальным решением для перевозки грузов, но дорогим, считает занимавший пост главы министерства путей сообщения (МПС, предшественник ОАО "РЖД") и первый глава РЖД Геннадий Фадеев.

"С моей точки зрения, эта технология все-таки больше для грузового транспорта. Почему бы в капсуле не перевезти продукцию из Китая на большей скорости? Для грузового транспорта, на мой взгляд, идеальное решение, но очень дорогое. Над ним надо работать", — сообщил Фадеев в интервью РИА Новости.

Hyperloop — система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической "подушке". В теории может развивать скорость до 1,2 тысячи километров в час. Автор идеи — миллиардер Илон Маск, основатель компании-производителя автомобилей Tesla Motors и ракетостроительной Space X.