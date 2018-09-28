МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Льготные кредиты по ставке 2%, создать которые Банку России предложил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов, на текущем этапе развития банковской системы РФ экономически нецелесообразны, считает ведущий методолог "Эксперт РА" Юрий Беликов.

Чернышов предложил главе Банка России Эльвире Набиуллиной создать для молодёжи до 30 лет систему льготных кредитов по минимальной ставке в 2%, текст обращения политика имеется в распоряжении РИА Новости.

"В российском банковском секторе долгосрочного фондирования, которое можно было бы безубыточно разместить в кредиты со ставкой 2%, просто нет. Базовый уровень доходности вкладов и купоны по облигациям банков топ-10 превышают отметку в 2% годовых в несколько раз. А это банки с лучшим на рынке доступом к длинному фондированию. Из-за этого в России на текущем этапе развития банковского сектора, да и экономики в целом, такие программы экономически нецелесообразны. А обязать банки выдавать такие кредиты себе в убыток означало бы препятствовать развитию рыночной конкуренции", — сказал Беликов РИА Новости.

Аналитик добавил, что подобные льготные программы кредитования есть на Западе в развитых банковских системах, например, кредиты для студентов в США. Экономические условия при этом таковы, что для банков такие кредиты обычно являются безубыточными.

"Маржа банков по таким продуктам минимальна, но по крайней мере они могут себе позволить безубыточно работать по таким программам, благодаря доступности недорогого длинного фондирования", — пояснил эксперт особенности льготного кредитования за рубежом.