В Минфине России создали департамент для противодействия санкциям

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Департамент контроля за внешними ограничениями создан в Минфине России, временно исполняющим обязанности его руководителя назначен Дмитрий Тимофеев из департамента бюджетной политики и стратегического планирования, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев еще в июле текущего года подписал постановление о создании в Минфине департамента по противодействию санкциям в отношении России и российских юрлиц.
Дмитрий Тимофеев с 2016 года занимал должность заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина России. Работал аналитиком в инвестиционных компаниях с 1999 года. С 2004 года по настоящее время является преподавателем НИУ Высшая школа экономики.