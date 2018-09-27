В Минфине России создали департамент для противодействия санкциям

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Департамент контроля за внешними ограничениями создан в Минфине России, временно исполняющим обязанности его руководителя назначен Дмитрий Тимофеев из департамента бюджетной политики и стратегического планирования, говорится в сообщении на сайте Минфина.

"Департамент, возглавляемый Дмитрием Тимофеевым, будет осуществлять межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских компаний. Это позволит централизовать и создать инфраструктуру для оперативного реагирования на любые новые ограничительные меры", — сообщает министерство.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев еще в июле текущего года подписал постановление о создании в Минфине департамента по противодействию санкциям в отношении России и российских юрлиц.

Теперь в Минфине 25 департаментов. Штатная численность департамента контроля за внешними ограничениями составит 35 человек, при этом общий размер штатной численности министерства не вырастет.

Дмитрий Тимофеев с 2016 года занимал должность заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина России. Работал аналитиком в инвестиционных компаниях с 1999 года. С 2004 года по настоящее время является преподавателем НИУ Высшая школа экономики.