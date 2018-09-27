Эксперт прокомментировал отказ McDonald's от консервантов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Отказ McDonald's от консервантов, ароматизаторов и красителей повысит привлекательность, но не изменит качество продукции, так как эти добавки и раньше содержались в малых количествах и не влияли на организм, заявил РИА Новости замдиректора по научной работе ФИЦ питания и биотехнологий, эксперт форума "Здоровье нации — основа процветания России" Александр Батурин.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что классические бургеры из ее меню больше не содержат искусственные консерванты, ароматизаторы и красители.

"Люди очень настороженно относятся к различным добавкам, и любой производитель стремится сделать дополнительные шаги для того, чтобы избежать их применения", — пояснил эксперт.

"Какой-то вред для здоровья у этих добавок отсутствует, потому что используются, как правило, разрешенные на всех уровнях соединения, идентичны природным, которые не могут причинить серьезного ущерба для здоровья, плюс они вводятся в малых количествах", — сказал Батурин. Он предположил, что сеть ресторанов сделала такой шаг, "чтобы повысить привлекательность своей продукции".

Он также отметил, что при исключении консервантов бургеры не станут "более здоровыми", в них, как и в любом фастфуде, по-прежнему будет содержаться много соли, сахара и жира, то есть компонентов, вызывающих опасения у специалистов. Батурин добавил при этом, что врачи не рекомендуют регулярно питаться фастфудом, но "если человек съест одну булку с котлетой, то ничего не произойдет".