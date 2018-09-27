Пошлины Трампа ударили по американскому автопрому

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Ford Motor Company понесла значительные убытки из-за введенных администрацией Дональда Трампа пошлин на металлы, заявил Bloomberg президент и главный исполнительный директор компании Джеймс Хакетт.

"Пошлины на металл стоили нам около миллиарда долларов прибыли", — сказал он.

При этом руководитель Ford Motor Company добавил, что если ситуация не изменится, ущерб будет еще большим.

Торговы пошлины Евросоюза и США

В марте США ввели ввозные пошлины на поставку стали и алюминия в размере 25 и 10 процентов соответственно, обосновав этот шаг "соображениями национальной безопасности". В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. В ответ на введение тарифов Брюссель установил дополнительные пошлины в 25 процентов на импорт целого ряда товаров из Соединенных Штатов.

После этого Трамп пригрозил ввести двадцатипроцентные пошлины на автомобили из европейских стран, если Евросоюз не уберет торговые барьеры для американских компаний.

В июле США и ЕС договорились воздерживаться от введения новых пошлин на время проведения торговых переговоров.

Однако Евросоюз готов оперативно ответить в случае, если США введут дополнительные пошлины на товары Евросоюза, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Даниель Розарио.

В августе еврокомиссар по торговле Сесилия Мальстрем предложила свести до нуля пошлины на автомобили, если США последуют такому же примеру. Трамп назвал ее предложение "недостаточно хорошим".

"Привычки их потребителей — покупать их машины, а не наши", — сказал он в интервью агентству Блумберг.