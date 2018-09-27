Россия и Азербайджан нарастят взаиморасчеты в нацвалютах

БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Россия и Азербайджан обладают всеми ресурсами для перехода в нацвалюты во взаиморасчетах, заявил журналистам замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов.

"В отношении перспектив использования национальных валют во взаимном товарообороте нужно сказать, что для этого есть все необходимые возможности. Сегодня создана вся институциональная среда, чтобы такие расчеты проводить", — сообщил он в кулуарах девятого азербайджано-российского межрегионального форума.

По некоторым группам товаров такие расчеты в настоящее время уже проводятся, добавил он.

"У нас есть в рамках наших планов наращивание подобного рода сотрудничества и увеличения расчетов в национальных валютах. Сегодня в Азербайджане представлены несколько российских банков, в том числе достаточно активно работает банк ВТБ, в РФ осуществляет свою деятельность международный банк Азербайджана — МБА-Москва", — отметил замминистра.

Для наращивания таких расчетов необходима последовательная работа со стороны регуляторов двух стран, добавил он. "А то, что касается правительства, мы со своей стороны проводим последовательную политику в переводе расчетов в нацвалютах. Азербайджан в этом смысле не исключение, мы будем это продолжать", — сказал Талыбов.