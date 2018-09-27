Россия и Азербайджан нарастят взаиморасчеты в нацвалютах

БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Россия и Азербайджан обладают всеми ресурсами для перехода в нацвалюты во взаиморасчетах, заявил журналистам замминистра экономического развития РФ Азер Талыбов.
По некоторым группам товаров такие расчеты в настоящее время уже проводятся, добавил он.
"У нас есть в рамках наших планов наращивание подобного рода сотрудничества и увеличения расчетов в национальных валютах. Сегодня в Азербайджане представлены несколько российских банков, в том числе достаточно активно работает банк ВТБ, в РФ осуществляет свою деятельность международный банк Азербайджана — МБА-Москва", — отметил замминистра.
Для наращивания таких расчетов необходима последовательная работа со стороны регуляторов двух стран, добавил он. "А то, что касается правительства, мы со своей стороны проводим последовательную политику в переводе расчетов в нацвалютах. Азербайджан в этом смысле не исключение, мы будем это продолжать", — сказал Талыбов.