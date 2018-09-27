МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Принятие законов о цифровых финансовых активах и краудфандинге поможет урегулировать деятельность таких платформ как "Кэшбери", в работе которой Банк России увидел признаки финансовой пирамиды, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В среду ЦБ сообщил, что регулятор передал в генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери". Группа позиционирует себя как инвестиционная p2р-платформа, которая позволяет физлицу выдавать заемные средства другим гражданам.

"Я думаю, мы урегулируем все вопросы, связанные с использованием такого рода платформ с принятием законов о цифровых финансовых активах и краудфандинге. Мы сейчас этим занимаемся. Я думаю, в значительной степени эта проблема будет снята", — сказал он.

Аксаков пояснил, что этими проектами будут установлены требования к платформам, операторам платформ, проектам, а также прописана ответственность за недобросовестное поведение. "Плюс все эти платформы будут находиться в реестре ЦБ. "Кэшбери" ни в какие реестры, естественно, не входила. И законодательно деятельность таких платформ, к сожалению, пока не регулируется", — добавил он.

По словам депутата, финансовых пирамид в последнее время стало меньше благодаря принятию закона об ответственности за их создание. Аксаков напомнил, что суть финансовой пирамиды в том, что каждый раньше пришедший в нее получает свой доход от людей, которые вносят свои средства позже. "Кэшбери" же в отличие от … МММ привлекала деньги через инвестплатформу для реализации проектов. "Тем не менее, "Кэшбери", в определенном смысле, похожа на пирамиду, но все-таки там деньги через инвестиционную платформу привлекаются для реализации проектов", — пояснил Аксаков.

В свою очередь финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев считает, что "Кэшбери" не похожа на МММ. По его мнению, в деятельности "Кэшбери" усматривается обычное мошенничество. "С размерами МММ несопоставимо абсолютно…. Пирамида была более-менее правильно организована (основателем МММ Сергеем — ред.) Мавроди. А это, строго говоря, не пирамида, а просто мошенники", — сказал РИА Новости омбудсмен.