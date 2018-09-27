МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Планы для мониторинга достижения национальных целей будут подготовлены в срок до 15 ноября, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В срок до 15 ноября сего года заместители председателя правительства, ответственные за реализацию соответствующих национальных целей, вместе с курирующими ведомствами, также ответственными за соответствующие национальные цели деятельности вместе со своими зампредами, подготовят планы, по которым будет осуществляться мониторинг достижения национальных целей и, соответственно, подведение итогов", — сказала Голикова журналистам.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый "майский" указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%. Для его реализации потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.