Россия на ГА ООН представит заявку на право проведения ЭКСПО-2025

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава заявочного комитета ЭКСПО-2025 Александр Чернов представит заявку на право проведения Всемирной выставки в Екатеринбурге делегатам 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также руководству секретариата ООН, сообщили в заявочном комитете.

"В четверг, 27 сентября, генеральный директор заявочного комитета ЭКСПО 2025 Александр Чернов представит заявку на право проведения Всемирной выставки в Екатеринбурге делегатам 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также руководству Секретариата ООН. Приём-презентация состоится в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке", — говорится в сообщении.

Представителям 193 стран, входящих в альянс, продемонстрируют мастер-план российского ЭКСПО-2025, а также концепцию наследия — "умный город", который будет создан на месте проведения выставки с применением самых передовых технологий. Тема российской заявки – "Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь для будущих поколений". Ее идея заключается в том, чтобы найти ответы на ключевые вопросы современности – как качественно преобразовать жизнь человека с помощью инновационных решений.

"Осталось 12 лет до завершения программы Организации Объединенных Наций "Семнадцать целей устойчивого развития", рассчитанной до 2030 года. Год проведения ЭКСПО – 2025 год — станет одной из важных смысловых точек на этом пути, и для ООН, и для всего мира. Мы верим, что наследие ЭКСПО, которое будет создано совместными усилиями народов, выйдет за рамки национальных границ и будет служить всему человечеству", – приводятся в сообщении слова Чернова.

Также в приеме-презентации запланировано участие постоянного представителя России при ООН Василия Небензи и других членов российской делегации. Отмечается, что в период с 24 по 28 сентября на полях сессии Генассамблеи ООН делегация заявочного комитета ЭКСПО-2025 проводит ряд двусторонних встреч.

В мае 2017 года Россия подала заявку на проведение Всемирной универсальной выставки "ЭКСПО" в 2025 году. Городом-кандидатом был выбран Екатеринбург. Конкурентами уральской столицы являются Осака и Баку. Решение о городе-победителе будет принято на 164-й сессии Генеральной ассамблеи Международного выставочного бюро 23 ноября 2018 года путем тайного голосования. Проведение ЭКСПО-2025 запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года.