ВТБ поддержал команды российских студентов-кодеров на турнире в Барселоне

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Банк ВТБ выступил спонсором участия российских студенческих команд в Международных тренировочных сборах по спортивному программированию Hello Barcelona Programming Bootcamp, который открылся в Барселоне и будет проходить до 4 октября, сообщает пресс-служба банка.

В соревнованиях в каталонской столице принимают участие более 100 студентов из разных стран мира. Среди них — студенты РЭУ имени Плеханова, Московского физико-технического института, университета ИТМО, Санкт-Петербургского государственного университета, Саратовского государственного университета, Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, Пензенского государственного университета. В Барселоне кодеры начинают подготовку к финалу чемпионата мира по спортивному программированию (ICPC), который пройдет в апреле 2019 года в португальском городе Порту. В программе сборов — ежедневные пятичасовые турниры и их разборы с тренерами, выступления экспертов-программистов.

"Hello Barcelona Programming Bootcamp помогает протестировать компетенции в "боевых" условиях. ВТБ активно поддерживает молодых профи, и мы будем рады видеть участников тренировочного чемпионата в стенах банка", — привели в пресс-службе слова заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Ольги Дергуновой.

Также на сборы в Барселону банк отправил свою команду кодеров, чтобы они получили международный опыт в сфере программирования.

ВТБ выступает спонсором мероприятия второй раз. В марте этого года банк поддержал 30 сильнейших российских программистов в подготовке к финалу ICPC, добавили в пресс-службе.