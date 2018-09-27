ВТБ поддержал команды российских студентов-кодеров на турнире в Барселоне

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Банк ВТБ выступил спонсором участия российских студенческих команд в Международных тренировочных сборах по спортивному программированию Hello Barcelona Programming Bootcamp, который открылся в Барселоне и будет проходить до 4 октября, сообщает пресс-служба банка.
"Hello Barcelona Programming Bootcamp помогает протестировать компетенции в "боевых" условиях. ВТБ активно поддерживает молодых профи, и мы будем рады видеть участников тренировочного чемпионата в стенах банка", — привели в пресс-службе слова заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Ольги Дергуновой.
Также на сборы в Барселону банк отправил свою команду кодеров, чтобы они получили международный опыт в сфере программирования.
ВТБ выступает спонсором мероприятия второй раз. В марте этого года банк поддержал 30 сильнейших российских программистов в подготовке к финалу ICPC, добавили в пресс-службе.