Украина ввела санкции против трех российских предприятий

КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Киев ввел санкции против ряда российских предприятий, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Ограничения коснутся "РЖД Логистики", "Промкомплекспласти" и "Газгольдери". Киев обвиняет их в "сотрудничестве с компаниями из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик".

Отмечается, что под санкции Советом национальной безопасности и обороны Украины и Минэкономикипопали и ряд "других субъектов хозяйствования" из России.

СБУ утверждает, что эти предприятия заключили "внешнеэкономические соглашения" с транспортными компаниями, работающими на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе. На основании этих договоров происходит "систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска "Изварино", "Должанский" и "Красная Могила" Луганской таможни".

Санкции предусматривают блокирование активов, ограничения торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.