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Экономика

Битаров перечислил актуальные задачи дорожного строительства в РСО-Алании

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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПредседатель правительства Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров. Архивное фотоПредседатель правительства Республики Северная Осетия – Алания Вячеслав Битаров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ВЛАДИКАВКАЗ, 27 сен — РИА Новости. Завершение второй очереди обхода Владикавказа, строительство дороги Владикавказ —Моздок и обустройство зоны обслуживания транспортного потока в Южную Осетию, Грузию и Азербайджан являются первоочередными задачами развития дорожной инфраструктуры Северной Осетии, сообщил глава РСО-Алания Вячеслав Битаров.

Участок федеральной автомобильной дороги М-4 Дон в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Он принял участие в заседании Совета при полпреде президента РФ в СКФО, посвященном развитию инфраструктуры в сфере транспорта и логистики.

Битаров отметил, что в республике уже введены в эксплуатацию такие крупные объекты как первая очередь обхода Владикавказа, обход Беслана, тоннель на 85-м километре "Транскама", отвечающий мировым стандартам, ремонтируются и реконструируются отдельные участки дорог.

"Республика не остается без внимания федерального центра, но для полного развития транспортной инфраструктуры необходимо продолжить строительство второй завершающей очереди обхода города Владикавказ. Сегодня весь транспортный поток в Грузию, Армению, Иран, Турцию, Азербайджан следует по улицам спального района Владикавказа, создавая неудобства, оказывая вредное воздействие на здоровье горожан, нанося серьезный материальный ущерб городскому хозяйству, — привели слова Битарова в пресс-службе главы и правительства РСО-Алания.

Глава Северной Осетии добавил, что, ввиду слабой пропускной способности на пункте пропуска "Верхний Ларс" образуются многокилометровые очереди грузового и легкового транспорта. Для решения этой проблемы началась реализация инвестпроекта "Создание многофункциональных зон дорожного сервиса" стоимостью 300 миллионов рублей. Вблизи селения Иран Кировского района предполагается строительство мотеля, создание парковочных мест, автомойки для большегрузных автомобилей и автосервиса.

Кубанская набережная в Краснодаре. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Указанное местоположение объекта необходимо для того, чтобы охватить автомобильные потоки в трех направлениях: граница России с Грузией (КПП "Верхний Ларс"), граница России с Южной Осетией (КПП "Нижний Зарамаг") и граница России с Азербайджаном", — пояснил Битаров.

Еще одной первоочередной задачей является строительство дороги Владикавказ — Моздок, которая поможет осуществить экономическую интеграцию Моздокского района. По словам Битарова, дорога также нужна жителям республики, которые пока вынуждены передвигаться из Владикавказа в Моздок и в обратном направлении через Кабардино-Балкарию.

"Необходимо реконструировать участок автомобильной трассы протяженностью 61,6 километра, что позволит жителям Моздокского района реализовывать на рынках Владикавказа свою сельскохозяйственную продукцию. Задача в том, чтобы появилась дорога, по которой людям было бы комфортно передвигаться", — сказал он.

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