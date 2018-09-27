Медведев призвал повысить эффективность использования бюджетных ресурсов

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал добиться более результативного использования бюджетных ресурсов и государственных активов.

"Нам нужно добиться более результативного использования бюджетных ресурсов и государственных активов. Нам нужно вывести на качественно другой уровень всю систему государственного управления. В ближайшие годы мы планируем полностью перейти на электронную форму торгов по продаже государственного и муниципального имущества. Существенно, более чем на 50% сократить площадь неиспользуемых казенных земельных участков", — сказал Медведев на заседании правительства в четверг.