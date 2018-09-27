Кудрин подтвердил, что Орешкин может возглавить совет ЦСР

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Покидающий пост председателя совета Центра стратегических разработок глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин подтвердил, что его на должности в ЦСР может сменить глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Действительно, у нас некая смена в руководстве ЦСР планируется. В связи с моим переходом на работу в Счетную палату я объявил о том, что оставлю пост председателя совета директоров и, может быть, сейчас рассматриваются варианты перехода на эту позицию Орешкина. Мне кажется, это будет очень сильный и интересный инструмент в руках Минэкономразвития для решения и разработки новых программ, мне кажется, это правительству и Минэкономразвитию нужно", — сказал Кудрин, в интервью телеканалу "Россия 24"

"Постоянный исполнительный орган ЦСР пока возглавляет Павел Кадочников, его уход тоже, скорее всего, произойдет, но это будет зависеть уже от того, как Орешкин поведет себя, какую предложит дальше программу работы ЦСР", — добавил Кудрин.

В начале сентября Кудрин сообщил РИА Новости, что ЦСР будет работать с заказами и поручениями правительства РФ, при этом Минэкономразвития станет учредителем центра, а глава министерства Максим Орешкин войдет в состав его совета. Накануне СМИ сообщали, что Орешкин рассматривается на пост главы ЦСР, Кудрин возглавлял совет центра, начиная с 2016 года.