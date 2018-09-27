McDonald's отказался от искусственных консервантов и красителей в бургерах

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости/Прайм. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что классические бургеры из ее меню больше не содержат искусственные консерванты, ароматизаторы и красители.

Изменения в составе ингредиентов, как заявляет компания, касаются всех 14 тысяч ресторанов в США для семи видов бургеров. Искусственные консерванты были исключены из состава булочек, соуса и сыра.

В релизе уточняется, что консерванты содержат лишь маринованные огурцы, от которых потребители смогут отказаться.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает около 650 ресторанов McDonald's.