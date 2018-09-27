Берг: Оренбуржье заинтересовано в расширении связей с Узбекистаном

ОРЕНБУРГ, 27 сен — РИА новости. Оренбургская область особенно заинтересована в расширении внешнеэкономических связей со стратегическими партнерами в центрально-азиатском регионе, в первую очередь, с Республикой Узбекистан, заявил глава региона Юрий Берг.

Он принял участие в совещании на тему "Развитие сотрудничества и реализация совместных проектов России и Узбекистана.

Региональный аспект", в работе которого помимо руководства региона участвовала делегация из Узбекистана.

"Наше сотрудничество уже имеет твердую основу. Объем взаимной торговли по итогам 2017 года достиг 210,2 миллионов долларов. А в 2018 году прошлогодний показатель выполнен уже в первом полугодии и составил 191 миллион долларов. Такой солидный рост обеспечил экспорт продукции ТЭК, импорта фруктов и трикотажного полотна, — сказал губернатор.

Он напомнил об инициативе региона создать на территории Акбулакского района области крупный логистический хаб — оптовый распределительный центр плодоовощной продукции узбекского производства. Район располагает соответствующей транспортной инфраструктурой, земельным участком, прилегающим к будущей международной трассе "Западная Европа — Западный Китай".

"Этот логистический центр позволит обеспечить легальный выход стратегической для Узбекистана продукции на емкий рынок Российской Федерации и её регионов. Оренбургская область, в свою очередь, получит дополнительные рабочие места, расширение ассортимента и качества продукции на плодовоовощных рынках региона, необходимую базу для будущей промышленной глубокой переработки овощей и фруктов. Проект взаимовыгодный, требующий экспертной проработки". — отметил Берг.

Губернатор отметил активное развитие внешнеэкономических связей в регионе. Региональный внешнеторговый оборот по итогам 2017 года составил 3,1 миллиарда долларов — рост к уровню 2016 года на 13,7%). Экспорт увеличился на 11% и составил 2,6 миллиарда долларов, импорт — на 29% и составил 542 миллионов долларов.

Растет объем внешней торговли. Со странами СНГ он составил 1,6 миллиарда долларов — рост на 13,5%). Со странами дальнего зарубежья региональный внешнеторговый оборот — 1,5 миллиарда долларов — увеличение на 14%.

В пресс-службе регионального правительства напомнили, что тадиционно основу экспорта из Оренбуржья в Узбекистан составляют поставки сырой нефти и нефтепродуктов, подсолнечного масла, изделий из черных металлов, асбеста, продуктов неорганической химии, машиностроительной продукции. В обратном направлении область получает по импорту продукцию полимеров этилена, плодоовощную продукцию, цинк, хлопчатобумажную пряжу и, с недавних пор, трикотажное полотно.

На территории области зарегистрированы 22 предприятия с узбекским капиталом. В основном это совместные предприятия по оптовой торговле пищевой и плодоовощной продукцией, непродовольственными потребительскими товарами.

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