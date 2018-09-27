КАЗАНЬ, 27 сен — РИА Новости. Татарстан и провинция Шаньдун обладают большим потенциалом для развития взаимовыгодного сотрудничества, республика заинтересована в продвижении в Китай машиностроительной и нефтехимической продукции и во взаимодействии в сфере высоких технологий, машиностроения, биомедицины, сообщила пресс-служба президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов находится в КНР с двухдневной рабочей поездкой, в ходе которой посетит четыре города – Цзинань, Циндао, Яньтай и Тяньцзинь. В рамках поездки организованы встречи с представителями руководства провинции Шаньдун, участие в бизнес-форуме "Татарстан-Шаньдун", посещение компании по производству тяжелых и средних грузовиков Sinotruk, встреча с генеральным директором компании Haier и знакомство с работой "умного" завода в индустриальном парке Haier, посещение производства китайской химической компании Wanhua Chemical и Китайско-Российского технопарка в сфере высоких и новых технологий.

"Сегодня Татарстан заинтересован в продвижении в Китай своей продукции: грузовых автомобилей, вертолетов, судов, газоперекачивающего оборудования, шин, компрессоров, медицинских инструментов, машиностроительной и нефтехимической продукции. Также республика заинтересована в развитии взаимодействия с провинцией Шаньдун в сфере высоких технологий, машиностроения, электроники, энергетики, биомедицины и других отраслях", — говорится в сообщении по итогам участия Минниханова в бизнес-форуме "Татарстан-Шаньдун".

Президент республики отметил, что нынешний форум – хорошая возможность обсудить состояние и перспективы развития татарстано-китайских отношений, направленных на укрепление контактов между Россией и Китаем. Он подчеркнул, что Татарстан придает большое значение развитию взаимодействия с Китаем в рамках отношений двух государств, представители высшего руководства России и КНР прикладывают большие усилия по расширению сотрудничества в различных сферах. "Со своей стороны мы готовы активно участвовать в данных процессах на региональном уровне", — сказал глава региона.

По словам Минниханова, у Татарстана накоплен большой опыт сотрудничества с китайскими партнерами. При участии Китайской национальной химико-инженерной корпорации (CNCEC) в Татарстане построен завод по производству минеральных удобрений "Аммоний", корпорация Haier запустила в республике производство холодильников, ведет строительство заводов стиральных машин и кухонной техники, а также планирует создать высокотехнологичный индустриальный парк. С Тяньцзинской зоной экономического и технического развития планируется создание совместного предприятия для развития третьей очереди ОЭЗ "Алабуга". Татарстанская компания "КамАЗ" и китайская Weichai Power сотрудничают в производстве автомобильных двигателей.

Товарооборот Татарстана с Китаем по итогам 2017 года, по информации Минниханова, увеличился более чем на 50% и составил 565 миллионов долларов. "Необходимо и впредь поддерживать данную динамику", — подчеркнул он.

Советник-посланник посольства РФ в КНР Иван Желоховцев отметил в ходе форума, что Татарстан и провинция Шаньдун занимают важное место в российско-китайских внешнеэкономических связях: тесное сотрудничество на протяжении 10 лет приносит ощутимые практические результаты. По его словам, посольство готово и дальше оказывать содействие активизации торгово-экономических и гуманитарных контактов между двумя регионами.

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