В Госдуму внесли проект, направленный на защиту прав рыбаков

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Законопроект, направленный на защиту прав рыбаков, внесен в Госдуму, сообщила пресс-служба думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

"Законопроект, которым совершенствуются нормы, регулирующие вопросы осуществления отдельных видов рыболовства, внесён в четверг, 27 сентября, в Госдуму. Его авторами выступили группа депутатов от всех фракций нижней палаты парламента во главе с председателем профильного думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым, а также членом Совета Федерации от Камчатского края Борисом Невзоровым", — сообщила пресс-служба комитета.

Отмечается, что внесенный законопроект позволит решить ряд существенных проблем, которые возникли с внесением в 2016 году изменений в федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

"С одной стороны, внесенные изменения были направлены на обеспечение эффективного развития рыбохозяйственной отрасли, с другой стороны, в принятый федеральный закон не вошли некоторые положения, отсутствие которых не позволит полноценно осуществлять государственное регулирование в области рыболовства уже с декабря 2018 года", — сообщает пресс-служба комитета.

В частности, для устранения возникшего ограничения прав пользователей на добычу водных биологических ресурсов по договорам, заключенным в 2008 году и заканчивающим свое действие со 2 по 10 декабря 2018 года, законопроект предусматривает продление срока действия договоров таких пользователей до 31 декабря 2018 года включительно. Ранее крупнейшие рыбацкие объединения обращались к главе думского комитета Николаеву с просьбой в возможно короткий срок решить эту проблему законодательно.

"В этот период ведется массовый промысел минтая, трески, сельди, недолов может составить 180 тысяч тонн. Если не урегулировать этот вопрос, то финансовые потери рыбопромышленных предприятий составят более 20 миллиардов рублей для бюджетов всех уровней, государственные социальные фонды недополучат около 18 миллиардов рублей. Разрабатывая проект закона, мы учли мнения профессионального сообщества. Многие их предложения легли в основу документа", — цитирует Николаева пресс-служба комитета.

Депутат также отметил, что "законопроект позволит снять проблему сроков действия разрешений на вылов рыбы для предприятий и продлить их". "Мы не должны допустить парализации промысла лососёвых в следующем году, а также снижения добычи сельди в ноябре – декабре этого года. Принятие законопроекта только в этом году позволит обеспечить поставки на внутренний рынок свыше 80 тысяч тонн сельди — 1/5 от общего объёма российского рынка — и свыше 70 тысяч тонн минтая — 1/4 от общего объёма российского рынка", — пояснил парламентарий.

Законодательная инициатива также уточняет понятие "любительское рыболовство", которое, как прописывается в проекте закона, осуществляется гражданами для удовлетворения личных потребностей, а также при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий. Кроме того, законопроект предлагает пересмотреть и основные положения статьи 24 закона о рыболовстве при соблюдении основного принципа рационального использования водных биоресурсов, отмечается в сообщении пресс-службы комитета.