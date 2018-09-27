Кудрин предложил оценить активы, в которые вложены средства ФНБ

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предлагает провести дополнительную оценку активов, в которые вложены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Мы должны внимательно посмотреть на состояние активов Фонда национального благосостояния. Раньше к ним были другие требования, сегодня они должны быть в более ликвидном состоянии, потому нам нужно провести дополнительную оценку ликвидности этого фонда", — заявил Кудрин, выступая в Госдуме.

Он напомнил, что ранее основной "подушкой безопасности" для бюджета служил Резервный фонд РФ, но в прошлом году он был израсходован полностью и ликвидирован, а его функции теперь исполняет ФНБ.

"Поэтому ФНБ должен быть таким же высоколиквидным инструментом, который в любой момент, если потребуется, позволяет изъять из него ресурсы", — заявил глава Счетной палаты.

Минфин РФ по бюджетному правилу направляет в ФНБ все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета при росте мировых цен на нефть. В случае падения нефтяных цен Минфин сможет забирать оттуда средства для финансирования бюджетных обязательств.

Средства ФНБ инвестируются в основном в высоколиквидные зарубежные активы, но часть средств фонда также размещена на депозитах банков для инвестирования в российские проекты. Правительство РФ вправе инвестировать средства ФНБ в российскую экономику, когда его объем превышает 7% ВВП.