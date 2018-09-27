Борисов назвал цифровизацию вызовом, требующим новых методов управления

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тотальная цифровизация различных сфер жизни требует новых методов обеспечения безопасности жизнедеятельности, заявил вице-премьер Юрий Борисов на открытии конференции МЧС в четверг.
Как он отметил, правительством разработан и реализуется целый комплекс мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности жизнедеятельности, включая транспортную и экологическую безопасность, безопасность населения, критической инфраструктуры и коммунального хозяйства. Эти меры уже позволили добиться вполне конкретных результатов.
Борисов напомнил, что в концепцию комплексной безопасности населения были заложены не только функции обеспечения безопасности, но и функции управления территорией. А также определено, что инфраструктура, создаваемая в рамках построения АПК "Безопасный город", является базой для развития всех производных функций по управлению городским хозяйством – так называемых "умных городов", "светлых городов", "чистых городов" и всего, что связано с управлением городом.
"Сегодня достигнуты промежуточные успехи, нам предстоит еще многое сделать. Решить задачу цифровизации системы обеспечения комплексной безопасности населения мы сможем только при консолидации совместных усилий. Рассчитываю, что наша конференция придаст новый импульс этой работе. Желаю всем участникам конференции успешной, содержательной и плодотворной работы", — добавил Борисов.