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Экономика

Борисов назвал цифровизацию вызовом, требующим новых методов управления

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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкЮрий Борисов. Архивное фотоЮрий Борисов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Тотальная цифровизация различных сфер жизни требует новых методов обеспечения безопасности жизнедеятельности, заявил вице-премьер Юрий Борисов на открытии конференции МЧС в четверг.

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© РИА Новости / Алексей Куденко
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"Современный мир вступил в век тотальной цифровизации, которая затронула практически все сферы жизни человека и общества. Сегодня по всем без исключения приоритетным и социально значимым направлениям развития, будь то здравоохранение или экология, городская среда или безопасные дороги, мы наблюдаем тенденции масштабного внедрения новых цифровых технологий. Безусловно, это вызов, который требует переосмысления концептуальных подходов к управлению процессами, а также внедрения новых методов и инструментов управления. И, очевидно, что обеспечение безопасности жизнедеятельности в таких условиях играет важнейшую роль", — сказал Борисов.

Как он отметил, правительством разработан и реализуется целый комплекс мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности жизнедеятельности, включая транспортную и экологическую безопасность, безопасность населения, критической инфраструктуры и коммунального хозяйства. Эти меры уже позволили добиться вполне конкретных результатов.

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Борисов сообщил, что создан аппаратно-программный комплекс (АПК) "Безопасный город", который стал "нервной системой" реализации концепции комплексной безопасности населения. По его словам, начиная с 2014 года, общественная безопасность в России уже шагнула в эпоху повсеместного внедрения технологий автоматизированного распознавания техногенных, природных, общественных угроз и координации действий на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Работа всех систем, интегрируемых АПК "Безопасный город", ведется с опорой на МЧС России.

Борисов напомнил, что в концепцию комплексной безопасности населения были заложены не только функции обеспечения безопасности, но и функции управления территорией. А также определено, что инфраструктура, создаваемая в рамках построения АПК "Безопасный город", является базой для развития всех производных функций по управлению городским хозяйством – так называемых "умных городов", "светлых городов", "чистых городов" и всего, что связано с управлением городом.

"Сегодня достигнуты промежуточные успехи, нам предстоит еще многое сделать. Решить задачу цифровизации системы обеспечения комплексной безопасности населения мы сможем только при консолидации совместных усилий. Рассчитываю, что наша конференция придаст новый импульс этой работе. Желаю всем участникам конференции успешной, содержательной и плодотворной работы", — добавил Борисов.

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