В Усть-Луге приостановлена отгрузка нефти на экспорт из-за шторма

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Отгрузка нефти на экспорт в Усть-Луге была приостановлена ночью в четверг из-за усиления ветра и штормового предупреждения, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

В среду он сообщил, что в балтийских портах — Усть-Луге и Приморске — было введено штормовое предупреждение, поднимался ветер до 15 метров в секунду, однако работы шли по плану исходя из фактической погоды.

"В балтийских портах по-прежнему действует штормовое предупреждение. В Усть-Луге из-за усиления ветра в два часа ночи прекращены работы", — сказал Демин.

По его словам, работы в порту Усть-Луга шли по фактической погоде, несмотря на введение штормового предупреждения, однако после ночного усиления ветра с порывами до 20 метров в секунду налив танкеров был остановлен.

"В Приморске вчера во второй половине дня на три часа приостанавливалась отгрузка. Сейчас работы идут по фактической погоде", — добавил Демин.

В Новороссийске и Козьмино погода рабочая. Опаздывающих танкеров нет, заключил представитель компании.