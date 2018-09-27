Власти Татарстана и провинции Шаньдун обсудили расширение сотрудничества

КАЗАНЬ, 27 сен — РИА Новости. Расширение связей между Татарстаном и китайской провинцией Шаньдун в экономике, сферах образования, культуры, спорта и туризма обсудили президент Татарстана Рустам Минниханов и замгубернатора провинции Шаньдун Жэнь Айжун, сообщает пресс-служба главы российского региона.

Минниханов находится в КНР с двухдневной рабочей поездкой, в ходе которой посещает четыре города – Цзинань, Циндао, Яньтай и Тяньцзинь. В рамках поездки организованы встречи с представителями руководства провинции Шаньдун, участие в бизнес-форуме "Татарстан-Шаньдун", посещение компании по производству тяжелых и средних грузовиков Sinotruk, встреча с генеральным директором компании Haier и знакомство с работой "умного" завода в индустриальном парке Haier, посещение производства китайской химической компании Wanhua Chemical и Китайско-Российского технопарка в сфере высоких и новых технологий.

"По словам Рустама Минниханова, отношения Татарстана с провинцией Шаньдун имеют долгую и продуктивную историю. Шаньдун стала первой китайской провинцией, с которой республика подписала соглашение о сотрудничестве в 2008 году. Между Татарстаном и провинцией Шаньдун осуществляется постоянный обмен официальными и деловыми делегациями. Практическим примером сотрудничества стало взаимодействие с корпорацией Haier, которая открыла в Татарстане завод по выпуску холодильников и планирует создать на территории республики индустриальный парк", — говорится в сообщении.

В качестве ещё одного примера отмечается взаимодействие между компанией "КАМАЗ" и китайской моторостроительной корпорацией Weichai Power. Минниханов напомнил, что пару недель назад в рамках Восточного экономического форума в присутствии президента РФ и председателя КНР было подписано соглашение между ПАО "КАМАЗ" и Weichai Power о создании совместного предприятия по производству индустриальных двигателей на территории России.

По словам президента Татарстана, ещё одно перспективное направление для сотрудничества – развитие взаимодействия с химической компанией Wanhua Chemical.

Помимо этого, на встрече шла речь о расширении связей в сфере образования, культуры, спорта и туризма. "Эти направления также должны быть в поле нашего зрения", — отметил Минниханов.

Жэнь Айжун выразила уверенность, что данный визит откроет новую страницу в отношениях между регионами.

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