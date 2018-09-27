Власти планируют увеличить инвестиции в высокотехнологичные компании

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Правительство РФ планирует к 2024 году увеличить объем инвестиций в высокотехнологичные компании до 3,5 миллиарда долларов в год.

"К 2024 году планируется достижение, в частности, следующих показателей: объем прямых и венчурных инвестиций в высокотехнологичные компании — выход на 3,5 млрд долларов ежегодно", — говорится в документе об основных направлениях деятельности правительства РФ.

В нем также отмечается, что количество созданных центров компетенций Национальной технологической инициативы должно составить 14 к 2024 году.

"Доля организаций (компаний), осуществляющих технологические инновации, — 50% от общего числа компаний. Количество подаваемых за год международных PCT-заявок (Patent Cooperation Treaty) от российских заявителей — выход на показатель 4000 единиц", — добавляется в документе.

Согласно данным, Россия к 2024 году должна быть на пятом месте по удельному весу в общем числе патентных заявок в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

"Количество сформированных центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных и образовательных учреждений, — не менее 35", — говорится в документе.

Отмечается, что долю инновационной продукции в объеме производства предприятий несырьевых отраслей промышленности планируется увеличить в два раза, а количество переобучившихся по компетенциям цифровой экономики должно составить более одного миллиона человек.

"Доля социально-значимых объектов инфраструктуры, имеющих возможность подключения к широкополосному доступу к интернету — 100%. Внутренние затраты на развитие цифровой экономики за счет всех источников по доле в ВВП — увеличение не менее чем в три раза к уровню 2017 года", — добавляется в документе.