Долю малого бизнеса в несырьевом экспорте планируют повысить к 2024 году

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Доля малого бизнеса в несырьевом экспорте должна составлять к 2024 году не менее 10%, сообщается в документе об основных направлениях деятельности правительства РФ.

"К 2024 году планируется достижение, в частности, следующих показателей… Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта — не менее 10%", — говорится в документе кабмина РФ.

В нем также отмечается, что к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, должна увеличиться до 25 миллионов человек.

"Кратное увеличение объема финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Национальной гарантийной системы, системы микрофинансирования, программы льготного кредитования на реализацию проектов в приоритетных отраслях и других альтернативных (небанковских) инструментов — не менее 10 трлн рублей за 5 лет", — добавляется в документе.

Кроме того, к 2024 году планируется сокращение площади казенных земельных участков, не вовлеченных в хозяйственный оборот — на 50% относительно 2012 года.