Санкции не помеха: российская экономика выйдет на 2% роста в 2018 году

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Экономика страны оказалась под мощным давлением нескольких раундов американских санкций, но это не мешает ей расти. По итогам года ВВП России увеличится на два процента — с таким прогнозом выступило международное рейтинговое агентство Fitch. Почему внешние ограничения не способны сбить экономику с восходящей траектории и какие сектора тянут ее вверх — в материале РИА Новости.

Точки опоры

Обновленный макроэкономический прогноз от базирующегося в США рейтингового агентства Fitch порадовал: вместо роста на 1,8% российская экономика покажет в этом году все два процента. В 2019-м темп замедлится до 1,5%, но в 2020-м опять ожидается ускорение — до 1,9%.

Улучшение прогноза вполне обоснованно: ряд ключевых параметров явно указывают на устойчивость экономики к внешним потрясениям, включая санкции. В первую очередь поддержку оказывают профицитный бюджет и небольшой внешний долг.

В текущем году федеральный бюджет России будет исполнен без дефицита — впервые за семь лет. По оценкам Минфина, доходы превысят расходы более чем на полтриллиона рублей. Это означает, что необходимости в заемных средствах страна, по сути, не испытывает.

Долговая нагрузка минимальна. Суммарный внешний долг сейчас — 485 миллиардов долларов, из которых лишь порядка 15% приходится на государство. Это один из самых низких показателей в мире. Небольшой долг и возможность его быстрого погашения ослабляет зависимость государства от внешних финансовых потоков.

"Развивающиеся рынки попали в сложную ситуацию: происходит отток капитала, а высокая закредитованность в долларах сильно давит на национальные экономики. В России этот фактор практически полностью снят", — констатирует Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.

Риски для банков

Аналитики все же указали и на риски — в первую очередь для финансовой системы. Состояние банков характеризуется как стабильное, но в Fitch видят определенную угрозу в тех же санкциях, качестве активов и возможном перегреве рынка кредитования. И самое главное — цена на нефть. Проблемы начнутся при цене 58 долларов за баррель, а падение котировок ниже 40 долларов за "бочку" способно спровоцировать очередной экономический кризис, отмечают в Fitch.

Никаких предпосылок, что цены на нефть откатятся к таким уровням, пока не наблюдается, наоборот — рынок ждет суперскачка.

Геополитическая ситуация толкает нефтяные котировки вверх, к пятилетним максимумам. Рынку грозит дефицит предложения — из-за санкций США с него вот-вот выпадет иранская нефть в объеме более двух миллионов баррелей в сутки, а компенсировать это большинству производителей не под силу, за исключением разве что России и Саудовской Аравии.

Впрочем, дело не только в дефиците.

Подушка из резервов

Как объясняют аналитики американской инвестиционной компании Sanford C. Bernstein & Co, в среднесрочной перспективе дисбаланс на нефтяном рынке усилится — из-за существенного сокращения инвестиций в разведку месторождений. Пытаясь преодолеть обвал цен 2014 года, крупнейшие нефтяные компании мира недоинвестировали, при этом с 2000 года их доказанные запасы уменьшились в среднем на 30 процентов.

Таким образом, сложились все условия для взлета цен: бурный рост спроса при нехватке запасов. И хотя рынок все равно не допустит супервысоких котировок, нефть закрепится в районе 60-80 долларов за баррель. Такой прогноз озвучил еще в июле один из крупнейших инвестбанков мира, и, судя по всему, он сбывается.

Цена нефти в таком диапазоне — абсолютное благо для бюджета. Сейчас все нефтегазовые сверхдоходы (те, что выше установленной бюджетом планки в 40,8 доллара за баррель) направляются на формирование национальных резервов. Практически докризисный уровень резервов (цель — 500 миллиардов долларов) создает надежную подушку безопасности, и это страховка на тот случай, если нефтяные котировки просядут.

Сектора роста

На то, что экономика нормально функционирует и развивается, несмотря на низкие темпы восстановительного роста, указывают фундаментальные показатели в ряде ключевых отраслей реального сектора — сельском хозяйстве, производстве вооружений, химической промышленности, транспортном машиностроении. Все они демонстрируют положительную динамику.

Так, четыре из пяти основных секторов экономики — сельское хозяйство, розничная торговля, сфера платных услуг и промышленность — в первом полугодии выросли более чем на два процента. Об этом говорится в обзоре Института комплексных стратегических исследований.

Спад наблюдается только в строительной отрасли, но если в прошлом году зафиксировали сокращение на 3,4%, то в этом — лишь на один процент.

Санкции, безусловно, замедлили рост экономики, однако не отразились на рейтинге России. В августе агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Показатели большинства развивающихся стран на данный момент хуже.

"Российский рейтинг отражает сочетание сильного баланса, надежного внешнего финансирования и устойчивой макроэкономической политики", — констатировали международные эксперты.