РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Санкции не помеха: российская экономика выйдет на 2% роста в 2018 году

(обновлено: 08:11 27.09.2018)
03424
© Fotolia / psdesign1ИмпульсИмпульс
© Fotolia / psdesign1

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. Экономика страны оказалась под мощным давлением нескольких раундов американских санкций, но это не мешает ей расти. По итогам года ВВП России увеличится на два процента — с таким прогнозом выступило международное рейтинговое агентство Fitch. Почему внешние ограничения не способны сбить экономику с восходящей траектории и какие сектора тянут ее вверх — в материале РИА Новости.

Российские рубли и доллары США
© Depositphotos / valphoto
Берет свое: почему растет рубль и как долго это продлится

Точки опоры

Обновленный макроэкономический прогноз от базирующегося в США рейтингового агентства Fitch порадовал: вместо роста на 1,8% российская экономика покажет в этом году все два процента. В 2019-м темп замедлится до 1,5%, но в 2020-м опять ожидается ускорение — до 1,9%. 

Улучшение прогноза вполне обоснованно: ряд ключевых параметров явно указывают на устойчивость экономики к внешним потрясениям, включая санкции. В первую очередь поддержку оказывают профицитный бюджет и небольшой внешний долг. 

В текущем году федеральный бюджет России будет исполнен без дефицита — впервые за семь лет. По оценкам Минфина, доходы превысят расходы более чем на полтриллиона рублей. Это означает, что необходимости в заемных средствах страна, по сути, не испытывает.

Долговая нагрузка минимальна. Суммарный внешний долг сейчас — 485 миллиардов долларов, из которых лишь порядка 15% приходится на государство. Это один из самых низких показателей в мире. Небольшой долг и возможность его быстрого погашения ослабляет зависимость государства от внешних финансовых потоков.

© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch Ratings
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Логотип агентства Fitch Ratings

"Развивающиеся рынки попали в сложную ситуацию: происходит отток капитала, а высокая закредитованность в долларах сильно давит на национальные экономики. В России этот фактор практически полностью снят", — констатирует Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.

Охранник у банкомата в Москве
© AP Photo / Maxim Marmur
Двадцатилетие дефолта. Возможно ли повторение "черного августа"

Риски для банков

Аналитики все же указали и на риски — в первую очередь для финансовой системы. Состояние банков характеризуется как стабильное, но в Fitch видят определенную угрозу в тех же санкциях, качестве активов и возможном перегреве рынка кредитования. И самое главное — цена на нефть. Проблемы начнутся при цене 58 долларов за баррель, а падение котировок ниже 40 долларов за "бочку" способно спровоцировать очередной экономический кризис, отмечают в Fitch.

Никаких предпосылок, что цены на нефть откатятся к таким уровням, пока не наблюдается, наоборот — рынок ждет суперскачка.

Геополитическая ситуация толкает нефтяные котировки вверх, к пятилетним максимумам. Рынку грозит дефицит предложения — из-за санкций США с него вот-вот выпадет иранская нефть в объеме более двух миллионов баррелей в сутки, а компенсировать это большинству производителей не под силу, за исключением разве что России и Саудовской Аравии.

Впрочем, дело не только в дефиците.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗнак процента на витрине
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Знак процента на витрине

Подушка из резервов

Как объясняют аналитики американской инвестиционной компании Sanford C. Bernstein & Co, в среднесрочной перспективе дисбаланс на нефтяном рынке усилится — из-за существенного сокращения инвестиций в разведку месторождений. Пытаясь преодолеть обвал цен 2014 года, крупнейшие нефтяные компании мира недоинвестировали, при этом с 2000 года их доказанные запасы уменьшились в среднем на 30 процентов.

Таким образом, сложились все условия для взлета цен: бурный рост спроса при нехватке запасов. И хотя рынок все равно не допустит супервысоких котировок, нефть закрепится в районе 60-80 долларов за баррель. Такой прогноз озвучил еще в июле один из крупнейших инвестбанков мира, и, судя по всему, он сбывается. 

Цена нефти в таком диапазоне — абсолютное благо для бюджета. Сейчас все нефтегазовые сверхдоходы (те, что выше установленной бюджетом планки в 40,8 доллара за баррель) направляются на формирование национальных резервов. Практически докризисный уровень резервов (цель — 500 миллиардов долларов) создает надежную подушку безопасности, и это страховка на тот случай, если нефтяные котировки просядут.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкДобыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти

Сектора роста

На то, что экономика нормально функционирует и развивается, несмотря на низкие темпы восстановительного роста, указывают фундаментальные показатели в ряде ключевых отраслей реального сектора — сельском хозяйстве, производстве вооружений, химической промышленности, транспортном машиностроении. Все они демонстрируют положительную динамику.

Так, четыре из пяти основных секторов экономики — сельское хозяйство, розничная торговля, сфера платных услуг и промышленность — в первом полугодии выросли более чем на два процента. Об этом говорится в обзоре Института комплексных стратегических исследований.

Спад наблюдается только в строительной отрасли, но если в прошлом году зафиксировали сокращение на 3,4%, то в этом — лишь на один процент.

Санкции, безусловно, замедлили рост экономики, однако не отразились на рейтинге России. В августе агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Показатели большинства развивающихся стран на данный момент хуже.

"Российский рейтинг отражает сочетание сильного баланса, надежного внешнего финансирования и устойчивой макроэкономической политики", — констатировали международные эксперты.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена