Минэкономразвития подтвердило прогноз по курсу рубля на конец этого года

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сен — РИА Новости. Минэкономразвития РФ не меняет свой прогноз по курсу рубля в районе 64 рублей за доллар к концу 2018 года, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.

"У нас, как я и говорил раньше, прогноз на конец года в районе 64 — это те уровни, где рубль должен находиться фундаментально в текущих условиях. Поэтому вокруг этих значений и можно ждать курс до конца этого года", — сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, каковы ожидания министерства по курсу рубля на конец текущего года.

"Мы абсолютно, вне зависимости от тех колебаний, которые у нас происходят на рынке, у нас прогнозы и оценки не меняются, потому что мы понимаем, что те колебания, которые были на рынке, они носили временный характер и сейчас мы видим такое же движение вниз", — добавил он.

Министр подчеркнул, что макроэкономическая политика в РФ обеспечивает долгосрочную стабильность динамики курса. "У нас выстроена такая макроэкономическая политика, которая обеспечивает долгосрочную стабильность динамики курса, даже учитывая тот факт, что курс абсолютно плавающий. Но долгосрочная динамика определяется и той политикой, которую ЦБ проводит, и правительство проводит в части и денежно-кредитной политики, и бюджетной политики", — сказал Орешкин.

"Те события, которые произошли с точки зрения решений ЦБ, понятно, что ЦБ у нас абсолютно независим, он действует в рамках своего мандата, но именно по этой причине его действия были предсказуемы, потому что он полностью ориентирован на ценовую стабильность и на снижение рисков финансовой стабильности. Поэтому мы видим то движение, которое у нас было, сейчас курс опустился ниже отметки 66 рублей за доллар", — добавил он.

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