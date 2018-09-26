Минэкономразвития подтвердило прогноз по курсу рубля на конец этого года

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сен — РИА Новости. Минэкономразвития РФ не меняет свой прогноз по курсу рубля в районе 64 рублей за доллар к концу 2018 года, сообщил журналистам глава министерства Максим Орешкин.
"Мы абсолютно, вне зависимости от тех колебаний, которые у нас происходят на рынке, у нас прогнозы и оценки не меняются, потому что мы понимаем, что те колебания, которые были на рынке, они носили временный характер и сейчас мы видим такое же движение вниз", — добавил он.
Министр подчеркнул, что макроэкономическая политика в РФ обеспечивает долгосрочную стабильность динамики курса. "У нас выстроена такая макроэкономическая политика, которая обеспечивает долгосрочную стабильность динамики курса, даже учитывая тот факт, что курс абсолютно плавающий. Но долгосрочная динамика определяется и той политикой, которую ЦБ проводит, и правительство проводит в части и денежно-кредитной политики, и бюджетной политики", — сказал Орешкин.