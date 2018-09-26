Медведев поблагодарил Финляндию за позицию по "Северному потоку - 2"

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поблагодарил Финляндию за конструктивную позицию по реализации проекта "Северный поток-2".
Он также отметил, что большие перспективы двух стран открываются в лесной промышленности, о чем свидетельствует подписание на полях переговоров меморандума о сотрудничестве по проекту сооружения целлюлозного комбината в Вологодской области.
Кроме того, Медведев обратил внимание на ряд инициатив по взаимодействию в промышленности, строительстве, телекоммуникациях, образовании.
Российский премьер также подчеркнул, что на повестке дня рекультивация полигона опасных отходов "Красный бор" в Ленинградской области, где финские технологии утилизации отходов могут быть востребованы.
Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры уверены, что это политический проект.