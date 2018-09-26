Медведев поблагодарил Финляндию за позицию по "Северному потоку - 2"

ХЕЛЬСИНКИ, 26 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поблагодарил Финляндию за конструктивную позицию по реализации проекта "Северный поток-2".

"Хочу поблагодарить наших партнеров и в целом Финляндию за конструктивную позицию по "Северному потоку-2". На финском участке трассы идут уже работы с 5 сентября", — заявил Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров со своим финским коллегой Юхой Сипилей.

Он также отметил, что большие перспективы двух стран открываются в лесной промышленности, о чем свидетельствует подписание на полях переговоров меморандума о сотрудничестве по проекту сооружения целлюлозного комбината в Вологодской области.

Кроме того, Медведев обратил внимание на ряд инициатив по взаимодействию в промышленности, строительстве, телекоммуникациях, образовании.

Российский премьер также подчеркнул, что на повестке дня рекультивация полигона опасных отходов "Красный бор" в Ленинградской области, где финские технологии утилизации отходов могут быть востребованы.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компанией, созданной для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток-2", является Nord Stream 2 AG (контролируется "Газпромом"). Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против реализации "Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительства. Их лидеры уверены, что это политический проект.