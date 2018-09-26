"Аэрофлот" получил "пять звезд" в рейтинге американской APEX

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Аэрофлот вновь получил высший рейтинг "пять звезд" от американской авиационной ассоциации APEX (Airline Passenger Experience Association), говорится в пресс-релизе авиакомпании.

Таким образом, компания сохранила престижный статус, который был присвоен ему год назад и теперь продлен на 2019 год.

"Подтверждение высшего рейтинга "пять звезд" от авиационной ассоциации, которая входит в число самых влиятельных в мире, — признание нашей стабильно высокой позиции по качеству сервиса. Это признание со стороны APEX особенно ценно для нас сейчас, когда геополитическая обстановка создает серьезные помехи российскому бизнесу. Но даже в этих условиях миллионы пассажиров во всем мире, вне зависимости от гражданства и национальности, делают выбор в пользу Аэрофлота. И мы по-прежнему будем прилагать все усилия, чтобы оправдать их ожидания, а также статус игрока глобальной авиационной элиты", — цитирует пресс-служба генерального директора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева.

Результат был объявлен на торжественной церемонии APEX EXPO Awards 24 сентября в Бостоне. По традиции на мероприятии были отмечены авиаперевозчики, которые применили наиболее инновационные подходы к повышению качества сервиса и добились особого успеха в этой области.

Аэрофлот остается обладателем рейтинга "пять звезд" APEX в самой значимой номинации — "Глобальная авиакомпания". К этой категории относятся перевозчики с крупным флотом широкофюзеляжных самолетов и глобальным охватом деятельности. Кроме того, за высший рейтинг соревновались перевозчики других категорий — крупные региональные, местные и лоукостеры. Всего в мире насчитывается 25 глобальных авиакомпаний, которым APEX присвоила рейтинг "пять звезд".

В целом рейтинг APEX, основанный на отзывах пассажиров, охватил почти 500 авиакомпаний мира. Для их оценки применяется технология, которая принимает во внимание лишь сертифицированные отклики тех, кто совершил реальное путешествие, поддающееся проверке.

Рейтинги APEX во многом являются американским аналогом исследования британской консалтинговой компании Skytrax, которое определяет лучшие авиакомпании и аэропорты мира по уровню обслуживания пассажиров.

В июне этого года Аэрофлот получил премию APEX "Выбор пассажиров" сразу в двух номинациях — "Лучшая глобальная авиакомпания в Европе" и "Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами".