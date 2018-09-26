В Якутии сдали первые участки трассы "Вилюй"

ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Первые участки федеральной трассы "Вилюй", реконструкция которой обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, сдали в Якутии, сообщил врио главы региона Айсен Николаев на личной странице в Instagram.
Николаев принял участие в торжественном открытии участка дороги с асфальтобетонным покрытием на федеральной трассе "Вилюй".
Врио главы подчеркнул стратегическое значение трассы не только для Якутии, но и для всего северо-востока России.
"Когда в августе я встречался с президентом нашей страны Владимиром Путиным, одним из вопросов, которые мы обсудили наряду с Ленским мостом, был вопрос реконструкции дороги "Вилюй" и продолжение ее строительства до Иркутской области. Это крайне важный проект, ведь в ближайшие годы дорога до Мирного уже должна стать полностью круглогодичной, а после пойти на юго-запад для того, чтобы наша страна впервые в истории смогла получить автомобильное сообщение Иркутск-Мирный-Якутск-Магадан", — отметил он.
На торжественной церемонии Николаев поблагодарил строителей дороги и сотрудников управления дорог "Вилюй" и вручил отличившимся государственные награды республики.
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