В Якутии сдали первые участки трассы "Вилюй"

ЯКУТСК, 26 сен – РИА Новости. Первые участки федеральной трассы "Вилюй", реконструкция которой обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, сдали в Якутии, сообщил врио главы региона Айсен Николаев на личной странице в Instagram.

Николаев принял участие в торжественном открытии участка дороги с асфальтобетонным покрытием на федеральной трассе "Вилюй".

"Сегодня мы открыли участки трассы "Вилюй" с 26 по 44 километр и с 55 по 69 километр. Дорога была расширена, стала полноценной двухполосной. В следующем году асфальт дойдет до села Бердигестях Горного района. По итогам строительного сезона этого года будут реконструированы 140 километров автодороги, пять мостов и 44 водопропускные трубы. Также на 61 километре вилюйской трассы появилась стела между Якутском и Горным улусом. Уверен, она станет визитной карточкой этой автодороги", — сообщил Николаев.

Врио главы подчеркнул стратегическое значение трассы не только для Якутии, но и для всего северо-востока России.

"Когда в августе я встречался с президентом нашей страны Владимиром Путиным, одним из вопросов, которые мы обсудили наряду с Ленским мостом, был вопрос реконструкции дороги "Вилюй" и продолжение ее строительства до Иркутской области. Это крайне важный проект, ведь в ближайшие годы дорога до Мирного уже должна стать полностью круглогодичной, а после пойти на юго-запад для того, чтобы наша страна впервые в истории смогла получить автомобильное сообщение Иркутск-Мирный-Якутск-Магадан", — отметил он.

На торжественной церемонии Николаев поблагодарил строителей дороги и сотрудников управления дорог "Вилюй" и вручил отличившимся государственные награды республики.

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