Израильская компания может вложить средства в выращивание лосося под Пензой

ПЕНЗА, 26 сен — РИА Новости. Израильская компания AquaMaof может вложить 4,5 миллиарда рублей в проект по выращиванию атлантического лосося с использованием установок замкнутого водоснабжения и по производству рыбного корма в Пензенской области, сообщило областное правительство.

Губернатор области Иван Белозерцев в среду на встрече с вице-президентом AquaMaof Йоавом Даганом и инициатором проекта, местным предпринимателем Константином Волковым, предложил для реализации проекта площадку в индустриальном парке "Отвель". По его словам, резиденты этого парка получают налоговые преференции, а власти региона выступают гарантом их соблюдения и сопровождают проект на всех этапах.

"Мы анализировали спрос и предложение рыбы в торговых сетях, интерес к этому продукту в последние годы значительно вырос, люди переходят на здоровое питание. В 2017 году в Пензенской области было произведено более 2,4 тысячи тонн товарной рыбы. По этому показателю мы входим в число лидеров в Приволжском федеральном округе, но нам хотелось бы и дальше развиваться в этом направлении", — цитирует Белозерцева его пресс-служба.

Власти региона уточнили, что проект стоимостью 4,5 миллиарда рублей предусматривает создание комплекса по выращиванию рыбы с использованием установок замкнутого водоснабжения и строительство завода по производству рыбного корма. В рамках проекта планируется создать 570 новых рабочих мест.

В свою очередь Даган заявил, что очень ценит сотрудничество с Пензенской областью. "Без поддержки региональной власти реализация такого крупного инвестиционного проекта просто невозможна. Мы нацелены на долгосрочное многолетнее взаимодействие, на совместную работу, на реализацию социальной составляющей – обучение молодежи. Нас интересуют долгосрочные перспективы", — приводятся его слова в сообщении.