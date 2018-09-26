КРЭТ и Союз машиностроителей объявили победителей премии имени Ревунова

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Концерн Радиоэлектронные Технологии (АО КРЭТ в составе госкорпорации Ростех) и Союз машиностроителей России объявили победителей Третьей ежегодной премии имени В. А. Ревунова, церемония награждения прошла в рамках конференции "Будущее машиностроения России" в МГТУ имени Н.Э. Баумана, сообщили в пресс-службе КРЭТ.

"Год от года количество участников премии растет, конкурс фактически стал общенациональным. Учитывая рост авторитета премии в отрасли, мы приняли решение увеличить в нынешнем 2018 году призовой фонд в два раза до 10 миллионов рублей. Главным образом потому, что КРЭТ крайне заинтересован в разрешении проблемы кадров для высокотехнологичных секторов "оборонки" и "гражданки". Отдельно хочется сказать слова благодарности в адрес Союза машиностроителей, его региональных отделений за огромную помощь в пропаганде премии", — приводятся в релизе слова заместителя генерального директора КРЭТ, члена Бюро Союза машиностроителей России Гиви Джанджгавы.

Отмечается, что первое место в номинации "За вклад в развитие производства продукции специального назначения" по специализации "Лучший молодой конструктор" занял начальник конструкторского отдела АО "НИИ Телевидения" Константин Галкин, второе место в специализации "Лучший молодой технолог" жюри присвоило руководителю группы сборки электроники АО "УАПО" Илье Караськину. Коллектив авторов, в который вошли доцент кафедры конструирования Михаил Костин, заместитель директора института Дмитрий Воруничев и инженер кафедры конструирования ФГБОУ "МИРЭА" Дмитрий Корж занял первое место в специализации "Лучший молодой разработчик".

Во второй номинации "За вклад в развитие производства гражданской продукции" первое место в специализации "Лучший молодой конструктор" присвоено заместителю начальника отдела топливных систем Евгению Новикову и инженеру второй категории ПАО "Техприбор" Анатолию Чернелевскому. Первое место в специализации "Лучший молодой технолог" заняла аспирант ФБГОУ "МИИГАиК" Елена Фисенко. В специализации "Лучший молодой разработчик" победу одержал начальник лаборатории АО "НПП Торий" Юрий Парамонов, говорится в сообщении.

"Одна из главных наших задач – стимулировать развитие научного и интеллектуального потенциалов нашей молодежи, мотивировать молодых конструкторов, инженеров, технологов на более активное занятие наукой. Благодаря "Национальной научно-технической конференции" и премии имени В.А. Ревунова, мы решаем задачу вовлечения молодых кадров в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса России. Немаловажной частью этих программ является материальное поощрение молодых ученых и специалистов", — цитирует пресс-служба первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева.

"Стимулируя активность молодых кадров, "подталкивая" их к новым научным открытиям, мы создаем благоприятные условия для движения вперед и прогрессивного развития всей машиностроительной отрасли. Уверен, что авторитет премии имени В.А. Ревунова будет с каждым годом расти, как и количество желающих побороться за нее", — добавил Гутенев.

Предложение КРЭТ об учреждении премии имени Ревунова за вклад в развитие производства продукции специального назначения и гражданской продукции было одобрено наблюдательным советом Союза машиностроителей России в 2016 году. Всего в конкурсе представлено шесть специализаций в двух номинациях, участвовать в которых могут не только единоличные соискатели, но и авторские коллективы молодых ученых. Фонд премии составляет 10 миллионов рублей и формируется за счет чистой прибыли КРЭТ.