ВТБ выдал "Новому Дону" заем на 2 млрд руб с расчетами через эскроу-счета

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Банк ВТБ предоставил ГК "Новый Дон" 2 миллиарда рублей на строительство пятой очереди ЖК "Сокол" сроком на пять лет; кредитное соглашение заключено с использованием схемы расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу в рамках изменений в 214-ФЗ, сообщает пресс-служба банка.

С июля этого года девелоперы, привлекая средства дольщиков, могут воспользоваться схемой с эскроу-счетами — специальными банковскими счетами, доступными для застройщика только после завершения строительства дома. Согласно изменениям в законодательстве о долевом строительстве, с 1 июля 2019 года останется только схема с использованием эскроу-счетов.

Как отметили в пресс-службе банка, финансирование строительных проектов с использованием счетов эскроу позволяет, с одной стороны, повысить доступность заемных средств для девелоперов, а с другой — защитить дольщиков, поскольку деньги перечисляются застройщику только тогда, когда объект фактически достроен. Если дом не достроен в срок, средства возвращаются дольщикам.

"ВТБ оперативно реагирует на изменения законодательства. Пилотный проект с группой компаний "Новый Дон" — это первая реализованная в банке кредитная сделка с использованием схемы расчетов через счета эскроу", — привели в пресс-службе слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.