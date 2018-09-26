Недельная инфляция в России составила 0,1%

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Недельная инфляция в РФ с 18 по 24 сентября ускорилась до 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,4%, сообщает Росстат.

Инфляция была на нулевом уровне три недели подряд, в период с 28 августа по 17 сентября. До этого две недели инфляция держалась на уровне 0,1%, а ранее четыре недели подряд, с 17 июля по 13 августа, также была нулевой.

За прошедшую неделю цены куриные яйца подорожали на 3%, пшено — на 2,5%; свинина, куры, полукопченая колбаса — на 0,5%; вареная колбаса, сахар-песок, пшеничная мука — на 0,4%; сосиски, сардельки, мясные консервы, сыры, макароны — на 0,3%; говядина, баранина, молоко, подсолнечное масло, хлеб и рис — на 0,2%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,4%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,5%, при этом морковь стала дешевле на 6,2%, картофель — на 4,2%, лук — на 3,1%, яблоки — на 2,8%. В то же время цены на огурцы и помидоры выросли на 5,3% и 3,2% соответственно.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.